Администрация Буша не считает позицию НАТО по Украине и Грузии поражением
08:24, 03 апреля 2008Политика
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Вопрос в другом?
Администрация Джорджа Буша не будет считать отказ участников саммита НАТО в Бухаресте пригласить Украину и Грузию к Плану действий по членству в НАТО поражением США, заявил высокопоставленный официальный представитель Белого дома. «Я думаю, что это вопрос не о поражении. Я думаю, что вопрос будет в том, сможет ли альянс объединиться и показать, что дверь остается открытой и что процесс прихода в НАТО новых членов продолжается, и тогда это будет успех», - заявил журналистам в Бухаресте представитель американской администрации, стенограмма беседы которого распространена пресс-службой Белого дома в Вашингтоне.
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