"Правый сектор" обещает не дать коммунистам провести марш 1 мая

"Правый сектор" не позволит 1 мая разгуливать по Киеву людям с коммунистической символикой, заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, передает theinsider.ua.

"Наша патриотическая сила не позволит разгуливать по Киеву людям с коммунистической символикой. С флагами Компартии они больше двух метров не пройдут", – цитирует его пресс-служба организации.

Скоропадский подчеркнул, что "Правый сектор" даст отпор "и другим левым антиукраинским силам".

Читайте такжеМинобороны отрицает наличие конфликта с "Правым сектором"

"Основа "Правого сектора" – "Тризуб" имени Степана Бандеры – в таких случаях обращается к национально-защитной деятельности, которая означает защиту чести и достоинства украинского народа всеми доступными методами и способами", – пояснил Скоропадский.

Как известно, во время празднования 1 и 9 мая в Киеве запланированы массовые мероприятия Коммунистической партии Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Симоненко собрался провести в Киеве марш с участием иностранных коммунистов.