Яценюк о Второй мировой: "Мы победили тогда – победим и сейчас"

«Мы хотим, чтобы вся страна увидела правду о прошлом, чтобы в будущем она была уверена в своих силах», - сказал Премьер-министр Украины, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк во время презентации видеоисторий о борьбе украинцев во Второй мировой войне на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе.

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Арсений Яценюк выразил благодарность Главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу и выдающемуся украинскому режиссеру Лесю Санину «за то, что по нашей совместной инициативе наконец-то отсняты видеоистории о роли и месте Украины как страны-победительницы во Второй мировой войне».

Глава Правительства подчеркнул, что Советский союз, а теперь Россия «решили писать собственную версию истории»: «Уже не говоря о высшем российском руководстве, в том числе российском президенте, который пренебрежительно относится к украинскому вкладу в победу над нацизмом».

«Любые попытки приватизации победы Российской Федерацией являются не просто искажением истории, а издевательством над памятью миллионов украинцев, которые положили свою жизнь в этой страшной войне, которые боролись с нацизмом. Боролись вместе с русскими, хотя сейчас Россия борется против Украины», - сказал Арсений Яценюк.

Он отметил, что решение снять эти видеоистории имело целью показать правду: «Показать правду о том, что Украина - страна-победительница, что украинцы на разных фронтах сражались против нацизма, что без Украины этой победы не было бы. И почтить миллионы украинцев за то, что мы победили эту ужасную чуму. Вселить веру и уверенность в Украину, что мы победили тогда и победим сейчас».

«Мы хотим, чтобы вся страна увидела правду о прошлом для того, чтобы в будущем она была уверена в своих силах. Чтобы мы победили и в этой необъявленной войне, которую начала Россия против Украины», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

Арсений Яценюк также посетил экспозиции в Мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в частности выставку «память о войне: Сохранено» и экспозицию формы Киборгов.

В видеоматериалах, созданных по инициативе Правительства Украины, изложенные истории про украинцев, которые боролись в разных армиях Второй мировой войны.

Петр Дмитрук - канадец украинского происхождения, летчик бомбардировщика. Был сбит в небе над Францией, но выжил и присоединился к французскому движению сопротивления. Погиб в борьбе с оккупантами. Награжден Военным Крестом Франции.

Амет-Хан Султан - крымский татарин, летчик-истребитель. Сбил 30 самолетов противника лично и 19 в групповых боях. Дважды Герой Советского Союза. С гордостью открыто называет себя крымским татарином.

Михаил Стренк - родом с Лемковщины, сержант Корпуса морской пехоты США, участник боевых действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе во время Второй мировой войны. Был среди шести военнослужащих, которые подняли флаг США над островом Иодзима. Погиб в бою.

Галина Кузьменко (Надя) - уроженка Черниговщины. Мать умерла во время Голодомора, отец погиб в лагерях. До немецкой оккупации жила на Донбассе. Во время войны присоединилась к подполью ОУН, стала пулеметчицей. Впоследствии оказалась в УПА в Карпатах. Была захвачена советскими карательными органами. Прошла пытки и ГУЛАГ.

Евгений Березняк – уроженец Днепропетровска, ветеран Второй мировой войны. Вызволитель Кракова, Герой Украины. Стал прототипом главного героя романа «Майор Вихрь».