Экс-главе НАПК Корчак вынесли подозрение из-за ее декларации

Речь идет о автомобиле, приобретенном в 2016 году за 544,39 тыс. грн.

Бывшая глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак вынесли подозрение в недекларировании сведений об автомобиле.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

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Корчак занимала должность главы НАПК с 28 марта 2016 года по 28 марта 2018 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему должностному лицу НАПК в невнесении в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения о автомобиле, который находился в ее постоянном пользовании.

В 2016 году автомобиль был приобретен близким лицом чиновника НАПК за 544,39 тыс. гривень. Однако установлено, что фактически указанное имущество находилось в постоянном пользовании должностного лица и ее мужа. Несмотря на это, пользование указанным автомобилем должно быть отражено в декларации за 2016 год. Однако эта информация в декларации отсутствовала.

Действия бывшего должностного лица квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).