Глава "Укроборонпрома" Абромавичус пользуется литовским паспортом при пересечении границы Украины (документ)

Об этом свидетельствует официальный документ Госпогранслужбы.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус пользуется литовским паспортом при выезде / въезде в Украину.

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем Facebook, предоставив соответствующий документ.

"Имеем официальный ответ Госпогранслужбы. Гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус мало того, что является гражданином Литвы, так ещё и пользуется литовским паспортом при выезде / въезде в Украину",- написал он.

Напомним, украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

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В 2015 году, отвечая на официальный запрос УНИАН, советник Министра внутренних дел Литвы Томас Бержинскас сообщил: «Г-н А. Абромавичус является гражданином Литовской Республики. Такое решение было принято Департаментом миграции при Министерстве внутренних дел, 20-04-2015».

Как известно, согласно украинскому закона «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».

Начиная с 2014 года и вплоть до своей отставки, информации о том, что Абромавичус подал соответствующее ходатайство в Литве, министр экономики не предоставил. В начале октября 2019 года УНИАН обратился к нему с новым запросом о том, когда Айварас Абромавичус, как руководитель главного стратегического консорциума Украины, подаст соответствующие документы о выходе из литовского гражданства.