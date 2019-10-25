Украина и НАТО перезапустят формат работы - Загороднюк

В этой связи ожидается подписание первых двух документов в этом году.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что Украина и НАТО перезапустят формат работы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве обороны, об этом Загороднюк сказал в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам рабочей поездки в штаб-квартиру Организации Североатлантического договора.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным. Рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - отметил министр обороны.

Загороднюк сообщил, что в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу, при этом Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

"Годовая национальная программа остается, потому что это, по сути, внутренний, односторонний документ. Вместо этого, новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - уточнил министр.

Также, по его словам, Альянс ввел подход «одна страна - один план», соответственно, поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы.

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"Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу", - отметил Загороднюк.

Кроме того, сказал он, есть договоренность о том, чтобы прописать план достижения совместимости украинских Вооруженных сил с силами Альянса с конкретными сроками исполнения. В то же время эти сроки пока еще не согласованы.

Загороднюк отметил, что первым приоритетом нового формата отношений с НАТО станет переход украинской армии на стандарты НАТО.

"Мы меняем структуру Генштаба, пересматривается функционал, пересматриваются сами органы. Параллельно продолжается разработка новых отечественных уставов на базе STANAG. Будет дорожная карта, план, после выполнения которого мы сможем говорить, что достигли полной оперативной совместимости с НАТО", - сказал министр обороны.

Вторым приоритетом он назвал систему управления военной карьерой и управления персоналом.

"Также - профессиональное военное образование и подготовка, в том числе сержантско-старшинского состава", - добавил Загороднюк.

"Наша задача - усиливать наши способности, точнее, их строить. Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей", - подытожил министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Столтенберг заявил, что Альянс находится в процессе расширения поддержки Украины.

Сегодня, 25 октября, Загороднюк предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу перевести сотрудничество Украины с Альянсом в более практическую плоскость.