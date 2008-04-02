Катеринчук будет баллотироваться на должность Киевского мэра

Лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК сегодня официально заявил о намерении баллотироваться на должность Киевского городского председателя как самовыдвиженец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК сообщил журналистам, прибыв на заседание Киевской городской территориальной избирательной комиссии.

Он отметил, что сегодня подал официальное заявление о намерении баллотироваться на должность мэра столицы.

«Сегодня в избирательную комиссию я пришел с намерением сдать заявление именно на то, чтобы получить возможность собирать подписи в свою поддержку. Я самовыдвигаюсь», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он также выразил надежду, что до этих внеочередных выборах в Киеве будет принят закон об их проведении в два тура, «чтобы предоставить мэру максимальную легитимность». «Он должен быть применен на этих выборах. Такая практика уже существовала, когда мы во время избирательного процесса вносили изменения. Я думаю, это не повлияет на возможности кандидатов агитировать за себя, а также на подсчет голосов. Двухтуровая система – это то, что, по моему мнению, даст возможность более сознательного выбора киевлянам», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

На вопрос журналистов, почему он самовыдвигается, поскольку идет речь о том, что демократические силы на этих выборах собираются определить единую кандидатуру на должность мэра столицы, Н.КАТЕРИНЧУК сказал: «Действительно, нами был образован блок 9 партий в Верховной Раде. Это никоим образом не касается нашего участия в любых других выборах - городских советов, или городских председателей».

На вопрос, в каком формате его партия пойдет в Киевсовет, Н.КАТЕРИНЧУК ответил, что до 8 апреля его политическая сила будет проводить консультации. По его мнению, скорее всего, они будут блокироваться. «Я думаю, мы способны найти разумную форму, которая позволила бы завести как можно больше демократических и ответственных людей именно в Киевсовет. Я думаю, что это будет блок. До 8 числа мы приводим необходимые консультации, и 8-го на межпартийной конференции будет определено название блока, состав блока, и утвержден список кандидатов в Киевсовет», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Он сообщил, что сегодня в теризбирком также было принесено соответствующее сообщение о проведении этой межпартийной конференции.