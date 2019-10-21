Сенцов и Денисова обсудили дорожную карту по освобождению пленных в РФ украинцев

Также омбудсмен обсудила с режиссером план его поездок на ближайшее время.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась с освобожденным из российского заключения украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом сообщила она на своей странице в Facebook.

"Сегодня (21 октября - прим.ред.) встречались с Олегом Сенцовым. Олег рассказал о своей общественной деятельности, которая направлена на привлечение внимания международного сообщества к военным действиям на Востоке, вопрос Крыма и возвращение украинских пленных на Родину. Наметили дорожную карту совместных действий по освещению на международных площадках актуальной информации о всех пленных гражданах Украины, которые удерживаются на территории РФ и временно оккупированной территории Крыма, для скорейшего их возвращения домой", - написала омбудсмен.

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По словам Денисовой, также с бывшим пленником Кремля обсудили план его поездок на ближайшее время.

"В частности, поездки в Париж. Ведь 24 сентября 2018 года Муниципальный совет этого города предоставил украинскому режиссеру статус почетного гражданина столицы Франции", - добавила она.

Кроме этого Денисова пообещала Сенцову способствовать в решении некоторых частных вопросов.