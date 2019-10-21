Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-главу киберполиции
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №765/2019 размещен на сайте главы государства.
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«Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.
Сергей Демедюк с 2015 по 2019 годы был начальником департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Как сообщал УНИАН, 18 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утверждена структура ведомства.