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Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-главу киберполиции

12:20, 21 октября 2019
Политика
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Президент подписал указ о назначении заместителя секретаря СНБО / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №765/2019 размещен на сайте главы государства.

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«Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.

Сергей Демедюк с 2015 по 2019 годы был начальником департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о "Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым утверждена структура ведомства.

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Теги: #СНБО#Владимир Зеленский