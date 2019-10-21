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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию (фото)

08:22, 21 октября 2019
Политика
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Рабочий визит продлится до 24 октября / twitter.com/APUkraine

Читайте такжеЗеленский прибыл на Донбасс (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Twitter.

На обнародованных фото видно, что участие в визите принимает и супруга президента Елена.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию. В рамках визита он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

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Теги: #Япония#Владимир Зеленский