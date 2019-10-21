Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию (фото)

Президент Украины примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник, 21 октября, прибыл с рабочим визитом в Японию.

Читайте такжеЗеленский прибыл на Донбасс (фото, видео)Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины в Twitter.

На обнародованных фото видно, что участие в визите принимает и супруга президента Елена.

Как сообщал УНИАН, Зеленский 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию. В рамках визита он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.