Зеленский посетит Японию

В рамках визита президент примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября осуществит рабочий визит в Японию.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, в рамках визита Зеленский примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Также программой визита предусмотрены встречи президента с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.