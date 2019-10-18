Пристайко рассказал о сроках встречи Зеленского с Путиным

Пристайко надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что встреча в «нормандском формате» состоится в ноябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Читайте такжеЗеленский считает преждевременными разговоры о применении "формулы Штайнмайера"

Пристайко отметил, что президент Владимир Зеленский пытается сделать всё возможное для проведения встречи в «нормандском формате».

«Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится, и мы с вами станем свидетелями готовности продвигаться на всех четырех направлениях, которые определены в Минских договоренностях», - сказал министр.

Отметим, что ранее Киев рассчитывал на проведение "нормандской" встречи еще в конце сентября, но тогда так и не получилось ее организовать из-за отказ согласовывать "формулу Штайнмайера" в Минске.

Потом были ожидания от октября. В итоге после ее согласования был открыт путь ко встрече лидеров Франции, Германии, России и Украины. Но теперь проблемным моментом стало торможение разведения войск в Золотом и Петровском.

Так, например, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко называл разведение войск одним из обязательных условий для проведения встречи в "нормандском формате.

В то же время Пристайко говорил, что итоговый документ "нормандского" саммита еще не согласован. Он уточнил, что пока согласована лишь часть, касающаяся "формулы Штайнмайера".