Уголовные дела в отношении Вилкула и Колесникова передали в суд

Дата рассмотрения уголовных дел в отношении бывших нардепов в суде пока неизвестна.

Прокуратура Днепропетровской области 11 октября направила в суд обвинительные акты в отношении народных депутатов VIII созыва от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Вилкула направлено в Днепропетровский районный суд, в отношении Колесникова - в Жовтневый районный суд Днепра.

Дата рассмотрения уголовных дел в отношении Вилкула и Колесникова в суде пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в течение 2011-2012 годов Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение. Тем самым около 2 тысяч пайщикам земли причинен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га на сумму более 12 млн грн. Также из-за уничтожения плодородного слоя почвы при проведении горных работ государству нанесен ущерб на сумму почти 500 тыс. грн.

Кроме того, бывший председатель ОГА также издал незаконное распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО «Арт Лэнд», из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Бывший председатель Агентства госимущества Украины Колесников подозревается в совершении в 2012 году незаконных действий, в результате чего были отчуждены объекты недвижимости государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я.Ю.Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

Колесников подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества института, нанеся ущерб государству более чем на 16 миллионов гривен.

Прокуратура Днепропетровской области настаивала на аресте Вилкула и Колесникова. Однако, 17 сентября Жовтневый районный суд принял решение отдать обоих экс-нардепов на поруки действующего депутата Верховной Рады Дмитрия Шпенова.