Известного российского пропагандиста беспрепятственно пустили в Украину

Российский телеведущий Борис Корчевников, который был в оккупированном Крыму незаконно, в столице Украины собирает пожертвования на Киево-Печерскую лавру.

Российский ведущий на канале «Россия-1» и гендиректор телеканала «Спас», который принадлежит Русской православной церкови, Борис Корчевников уже несколько дней находится в Киеве.

В Instagram он сообщил, что получил награду на фестивале православного кино «+Покров», который проходил в столице с 7 по 10 октября с участием представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Корчевников успел посетить Киево-Печерскую лавру, Майдан и встретился со священнослужителями.

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В Госпогранслужбе theБабелю заявили, что Корчевников не находится в списке лиц, которым запрещен въезд.

«Государственную границу Украины пересекают тысячи человек за день. Чтобы разоблачать или не допускать въезд тех лиц, которым запрещен въезд в Украину, наряду с тем, что мы проверяем документы, мы используем базы данных. Это могут быть поручения иных правоохранительных органов или решения судов. Если брать информацию относительно данного лица, то ему не был запрещен въезд», — заявили в ведомстве.

Корчевников известен активной поддержкой РПЦ и политики Владимира Путина. Ранее он вел передачу на российском ТВ и называл Крым «российским», а войну на Донбассе «гражданской, которую начали власти Киева».