Евросоюз продолжит поддерживать Украину на пути к достижению мира и проведению реформ - Могерини

Могерини также добавила, что Европейский Союз в очередной раз подтверждает свою готовность помогать Украине в достижении поставленных планов.

Европейский союз продолжит и дальше поддерживать Украину на пути к достижению ею мира и проведению правительством политики реформ.

Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

«Мы приветствовали нового министра иностранных дел Украины (Вадим Пристайко - УНИАН). Мы получили от него очень исчерпывающую информацию, и я бы сказала удовлетворительную картину тех планов, которые правительство имеет относительно реформ в стране», - подчеркнула она.

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Могерини также добавила, что Европейский Союз в очередной раз подтверждает свою готовность помогать Украине в достижении поставленных планов, а также разделяет позицию по защите своей территориальной целостности и суверенитета.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину, ее суверенитет и целостность территории. Европейский Союз продолжит придерживаться политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя ... Мы решили продолжать поддерживать Украину и украинский народ и в это время», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Жозепа Борреля, который станет преемником высокого представителя Европейского Союза по по вопросам внешней политики и политике безопасности Могерини, активнее привлечь Евросоюз к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины.