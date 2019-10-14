Пристайко призвал преемника Могерини активнее привлечь ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины

Кандидат на должность Высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к применению санкций в отношении России.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Жозепа Борреля, который станет преемником Высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини, активнее привлечь Евросоюз к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины, сегодня на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге состоялась встреча Пристайко с кандидатом на должность Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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В частности, сказано, что Боррель подтвердил неизменность подходов ЕС к применению санкций в отношении России с целью полного выполнения Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Пристайко подчеркнул необходимость дальнейшего активного привлечения ЕС к процессу стабилизации ситуации на востоке Украины и проинформировал о подготовке к саммиту в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств.

Министр также поблагодарил Борреля за четкую позицию относительно российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности нашего государства, которые были высказаны кандидатом на должность Высокого представителя ЕС 7 октября на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в ходе парламентских слушаний.

Также стороны отдельно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений Украина-ЕС и приоритеты ключевых реформ в Украине.

«ЕС - ключевой торговый партнер Украины, что особенно важно в условиях продолжающейся российской агрессии. Мы настроены продолжать активную имплементацию внутренних реформ и ценим поддержку ЕС на этом пути», - отметил Пристайко.