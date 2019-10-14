"Привлекается в критических моментах": Пристайко рассказал о роли советника президента Ермака
Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, каким является распределение функций между ним и советником президента Андреем Ермаком.
Глава украинского МИДА дал интервью Радио Свобода.
«В разное время, в администрации президента я работал и до этого, были разные конфигурации. В принципе ничего такого нового в этой структуре нет. Она удобна иногда для выполнения конкретных поручений. Вы же видите, что господин Ермак действительно привлекается в специфических, часто критических для президента моментах», — сказал Пристайко.
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Среди прочего, известно, что Ермак отвечает за координацию переговорных процессов по обмену и освобождению граждан Украины, которые удерживаются по политическим мотивам в России и на подконтрольной ей территории.
В свою очередь, министр занимается координацией работы министерства и посольств по всему миру.
Пристайко добавил, что при предыдущей власти действовал похожий алгоритм: например, переговоры Нормандского формата координировал заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.