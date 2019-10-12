Луценко просил соратников Джулиани поспособствовать отстранению бывшего посла США в Украине – СМИ

Бывший генпрокурор якобы был недоволен критикой.

Партнеров адвоката президента США Рудольфа Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана – склонял помочь в отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного информированного американского чиновника, пишет ТСН.

В обвинительном акте в отношении Парнаса и Фрумана, арестованных в США, говорилось о том, что их попытки устранить посла были осуществлены частично по просьбе "одного или нескольких украинских чиновников". Фамилия указанных украинских должностных лиц не называли.

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Источник журналистов сообщил, что это был именно Луценко. Неназванный бывшийдипломат с опытом работы в регионе сообщил NBC, что бывший глава ГПУ был взбешен критикой посольства США из-за медленного темпа реформы прокуратуры.

Напомним, в США задержали бизнесменов советского происхождения Игоря Фрумана и Льва Парнаса – людей из окружения адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которые, по данным СМИ, оказывали ему помощь в решении "украинского вопроса".

Им предъявили обвинение в четырех преступлениях, включая нарушения правил финансирования избирательных кампаний, ложных заявлениях Федеральной избирательной комиссии и фальсификации записей. Согласно обвинительного акта, Фруман и Парнас и их сообщники привлекали от российского донора миллионы долларов в политическую систему США, утверждая, что эти деньги принадлежат им. Кроме того, их обвинили в "стремлении к политическому влиянию не только для продвижения собственных финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов украинского правительственного чиновника, который добивался отставки посла США в Украине" Мари Йованович.

Ранее Associated Press сообщало, что Парнас и Фруман также стремились заменить Андрея Коболева, генерального директора украинской энергетической компании "Нафтогаз", другим топ-менеджером этой компании Андреем Фаворовым. По данным AP, их цель состояла в том, чтобы сотрудничать с Фаворовым в выгодной сделке по экспорту сжиженного газа в Украину.

Парнас и Фруман, по данным theБабель, присутствовали во время общения адвоката американского президента Руди Джулиани с бывшими генпрокурорами Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

О Фрумане и Парнасе в одном из своих интервью говорил и бизнесмен Игорь Коломойский. Он называл их "аферистами", которые находятся под расследованием в США.