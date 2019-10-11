Зеленский представил нового главу Одесской ОГА

Куцый после представления поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все для процветания и развития Одесской области.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого. Как передает корреспондент УНИАН, представление состоялось во время торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины (г. Одесса). Читайте такжеЗеленский назначил уполномоченного по вопросам контроля за СБУ "Я хочу представить и предоставить слово новому главе Одесской ОГА Максиму Васильевичу Куцому", - сказал глава государства. Куцый после представления поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все для процветания и развития Одесской области. Как сообщал УНИАН, 9 октября правительство согласовало назначение двух глав областных государственных администраций. В частности, были согласованы на должность председателя Одесской ОГА - Максим Куцый, Тернопольской ОГА - Игорь Сопель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter