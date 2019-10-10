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Зеленский назвал мэров трех крупных городов, которых "однозначно" не поддержит на выборах

20:37, 10 октября 2019
Политика
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Зеленский не будет поддерживать мэров трех крупных городов / фото www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и партия "Слуга народа" на местных выборах не будет поддерживать действующих городских голов Одессы, Харькова и Днепра.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона, комментируя вопрос мэров этих городов.

"Партия "Слуга народа" и я лично будем поддерживать действующих мэров тех городов. Это однозначно, мы никогда этого не будем делать, хотя я знаю, что у них есть большая поддержка в городах. Мы понимаем, что наши губернаторы не имеют единой позиции с мэрами тех городов, но их выбирают люди", - отметил президент.

Президент в очередной раз подчеркнул, что обещал перезагрузку власти, поэтому новая команда "будет готовить крепких людей как альтернативу".

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Теги: #Владимир Зеленский