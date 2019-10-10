Зеленский рассказал, когда уволит Богдана

Президент добавил, что Богдан - специалист и сейчас он работает на государство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что может уволить руководителя своего офиса Андрея Богдана, если он нарушит закон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона.

"Нам надо определиться, по какому принципу мы увольняем людей... Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много этих людей", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Богдан - специалист и сейчас он работает на государство.

"Если он (человек) не нарушает закон, и он действительно знает свое дело и выполняет, я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной... Мы еще будем много с вами говорить о моей команде, но это моя команда. И если они не нарушают закон, и они профессионалы, они должны работать на государство", - отметил глава государства.

"Но он (Богдан) сам уволится, если он нарушает закон", - сказал президент, отвечая на уточняющий вопрос.