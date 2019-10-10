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Зеленский рассказал, когда уволит Богдана

20:51, 10 октября 2019
Политика
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Зеленский сказал, когда уволится Богдан / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в ходе пресс-марафона.

"Нам надо определиться, по какому принципу мы увольняем людей... Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много этих людей", - сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Богдан - специалист и сейчас он работает на государство.

"Если он (человек) не нарушает закон, и он действительно знает свое дело и выполняет, я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной... Мы еще будем много с вами говорить о моей команде, но это моя команда. И если они не нарушают закон, и они профессионалы, они должны работать на государство", - отметил глава государства.

"Но он (Богдан) сам уволится, если он нарушает закон", - сказал президент, отвечая на уточняющий вопрос.

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Теги: #Богдан#Владимир Зеленский