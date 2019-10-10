Зеленский объяснил, почему выбрал дипломатический путь разрешения войны на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что выбрал дипломатический путь разрешения войны на Донбассе, поскольку "не готов терять людей".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.
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"Я не готов терять наших людей, поэтому был выбран дипломатический путь... Я всегда говорил, если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет - люди, второй - территории. Я хочу попробовать благодаря "Минску" и "нормандскому формату" найти шаги, я хочу это попробовать", - сказал президент.
Зеленский отметил, что не хочет пугать людей введением военного положения, и напомнил, какая паника и страх возникли среди населения, когда экс-президент Петр Порошенко ввел военное положение в стране.
Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября 2018 года на 30 суток было введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.