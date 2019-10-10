Зеленский объяснил, почему выбрал дипломатический путь разрешения войны на Донбассе

Президент подчеркнул, что если сравнивать людей и территории, то первый приоритет - люди, а уже второй - территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что выбрал дипломатический путь разрешения войны на Донбассе, поскольку "не готов терять людей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

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"Я не готов терять наших людей, поэтому был выбран дипломатический путь... Я всегда говорил, если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет - люди, второй - территории. Я хочу попробовать благодаря "Минску" и "нормандскому формату" найти шаги, я хочу это попробовать", - сказал президент.

Зеленский отметил, что не хочет пугать людей введением военного положения, и напомнил, какая паника и страх возникли среди населения, когда экс-президент Петр Порошенко ввел военное положение в стране.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября 2018 года на 30 суток было введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.