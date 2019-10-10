Еще один американский политик собирается обнародовать стенограммы своих телефонных разговоров с Зеленским

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, касающиеся семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что работает над обнародованием расшифровки стенограммы его телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает американское издание Politico, Пенс ушел от прямого ответа на вопрос, знал ли он о каких-либо шагах или намерениях Администрации президента Дональда Трампа просить Зеленского провести расследование относительно семьи Байден.

Как известно, бывший вице-президент США Джо Байден является одним из главных претендентов на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии в 2020 году.

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Пенс заявил, что не против обнародования его разговоров с президентом Украины даже в нынешней ситуации, когда против Трампа инициировано расследование в рамках процедуры импичмента в связи с его комментариями, сделанными во время разговора с украинским лидером.

"У меня нет возражений по этому поводу", - заявил Пенс относительно обнародования стенограммы его телефонных разговоров.

"И мы обсуждаем это с юридическим консультантом Белого дома", - добавил он.

Пенс сказал, что никогда не обсуждал тему семьи Байдена с Зеленским.

В то же время, на вопрос о том, знал ли он, как сотрудник Администрации Трампа, о намерении президента США, Пенс сказал: "Могу лишь вам сказать, что все наши внутренние дискуссии между президентом и нашей командой, и наши контакты, и моего офиса с Украиной, сосредоточены исключительно на более широких вопросах отсутствия европейской поддержки и коррупции".

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, года представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.