Законопроект №1210 несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины – Николаенко

Госрегуляторная служба определила более 10 пунктов законопроекта как угрожающие малому и крупному бизнесу.

Законопроект №1210 несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины.

Такую оценку законопроекта в части изменений налогообложения добычи руды дал член депутатской фракции политической партии ВО «Батькивщина» Андрей Николаенко во время последнего пленарного заседания, пишет 5 канал.

«Это может вообще сделать добычу убыточной. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и других поступлениях в местные бюджеты», – отметил парламентарий.

Рассмотрение указанного законопроекта отложили. По мнению политиков, это может дать шанс отозвать проект закона, учитывая его скандальность.

О пробелах и недостатках в нем не раз заявляли представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и производители.

«То что предлагается сейчас – это широкая база налогообложения и широкие рентные платежи. Такого подхода нет ни в одной стране мира. Если так оставить, это сильно ударит по ГМК и сделает его продукцию неконкурентной. Как следствие, мы потеряем экспорт и валютную выручку. Наши международные рынки захватят россияне», – сказал Магомедов.

Работа над законопроектом №1210 должно продолжиться в профильных комитетах и рабочих группах, считают депутаты. На одном из таких глава профильного комитета Даниил Гетманцев заверил бизнес, что все компромиссы с производителями и профильными ассоциациями обязательно будут найдены. В свою очередь, Госрегуляторная служба определила более десяти пунктов законопроекта как угрожающие как малому и крупному бизнесу.