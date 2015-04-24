ВР почтила минутой молчания память жертв массовых убийств армян

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Николай Княжицкий отметил, что “сегодня трагический день в истории армянского народа и в целом в истории человечества”.

“В этот день 100 лет назад с выселения армянской элиты началось истребление фактически целой нации или целого народа. Армяне и украинцы жили рядом на протяжении многих веков даже до этой трагедии. Армянин был первым, кто погиб во время Революции достоинства. 52 представителя этого дружественного украинцам народа погибли во время проведения АТО”, - подчеркнул Княжицкий.

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Как сообщалось, День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи отмечается ежегодно 24 апреля. В этом году исполняется 100 лет со времени трагических событий.

Именно 24 апреля 1915 г. в османской столице Стамбуле были арестованы и позднее убиты более 800 представителей армянской интеллигенции. Вслед за этим событием последовала череда убийств и выселений этнических армян. В целом, жертвами геноцида стали около 1,5 миллионов армян или около половины всех армян мира на тот период.