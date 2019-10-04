Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским (видео)

Лукашенко оговорился, но отшутился.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с главой нашего государства Владимиром Зеленским перепутал Украину и Россию.

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"Вы знаете, Владимир Александрович, эта площадка регионов России..." - сказал он о форуме регионов Украины и Беларуси.

"Украины, Александр Григорьевич", - исправил Зеленский.

"Я испугался и подумал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал", - отшутился Лукашенко.

Ранее Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем на белорусской границе.