Лукашенко заверил, что у Украины никогда не будет проблем на границе с Беларусью

Во время встречи в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в Житомире президенты «сверили часы» по повестке дня двусторонних отношений.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем на белорусской границе.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время встречи президентов в рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси, которая проходит в Житомире.

«Вы никогда вообще не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, вы никогда не будете иметь их. Мы всегда будем самыми хорошими и надежными вашими сторонниками, партнерами», - подчеркнул Лукашенко.

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Он отметил, что сегодня они с Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз «сверить часы» и обсудить повестку дня. «Я уверен, что всё, о чем мы договоримся, будет выполняться», - отметил президент Беларуси.

В пресс-службе добавили, что сегодня также предусмотрены переговоры делегаций Украины и Республики Беларусь под председательством президентов.

Также Зеленский и Лукашенко выступят с речью на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь.

После этого состоится церемония подписания двусторонних документов.

Кроме того, как планируется, президенты Украины и Беларуси осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.