"Мишень для мести": Пашинский прокомментировал вручение подозрения

Уверен в своей правоте и законности своих действий, написал Пашинский.

Бывший нардеп Сергей Пашинский прокомментировал подозрение от следователей ГБР в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

На вручение подозрения экс-депутат отреагировал сообщением в Facebook.

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При этом Пашинский заявил, что подозрение – месть Портнова, а он – его «мишень для мести».

«Реанимация старого дела в отношении меня, - это, прежде всего, месть за то, что после Революции Достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами», – заявил Пашинский.

Депутат добавил также, что не жалеет, «что поступил именно так в ту ночь в отношении нападающего».

«Уверен в своей правоте и законности своих действий. Ночь, когда пьяный криминальный элемент угрожает жене, бьет тебя бутылкой по голове, - любой мужчина в такой ситуации обязан защищать свою семью и себя», – отметил он.

Бывший нардеп отметил, что будет продолжать борьбу «за честное имя свое и своей семьи».

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого депутат применил огнестрельное оружие. Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, заявил, что тот первый достал оружие.

Он также отметил, что Пашинский не сделал предупредительный выстрел вверх, нарушал правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

В сентябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины вернула депутату Верховной Рады от "Народного фронта" Сергею Пашинскому его пистолет Глок, который был удален после того, как парламентарий ранил в ногу Вячеслава Химикуса.

В ноябре 2018 года адвокат пострадавшего от действий Пашинского сообщила, что ее подзащитному полиция объявили подозрение в хулиганстве. В апреле этого года СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура закрыла дело о нанесении народным депутатом Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу "ввиду отсутствия состава преступления".