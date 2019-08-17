СБУ закрыла дело о госизмене, в котором упоминался Портнов

В письме СБУ сказано, что Андрею Портнову о подозрении не сообщалось и в розыск тоже не объявляли.

Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

Об этом Портнов написал в своем телеграмм-канале.

"Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участим в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто", - говорится в сообщении.

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В подтверждение своих слов он приложил три документа от прокуратуры Крыма и СБУ.

В письме прокуратуры АРК адвокату Портнова сообщается, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

В частности, в письме СБУ адвокату Портнова, датированного 8 августа, отмечается, что ему не сообщали о подозрении и в розыск тоже не объявляли.

Кроме того, у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

Напомним, в июле главное управление СБУ в Крыму по уголовному делу о госизмене проверяло Андрея Портнова на причастность в содействии оккупации полуострова Россией.

Ранее УНИАН сообщал, что в Генеральной прокуратуре не видят смысла начинать производство против экс-главы администрации президента Андрея Портнова за содействие в узурпации власти Виктором Януковичем.