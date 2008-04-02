Три варианта развития событий на саммите в Бухаресте

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что негативного для Украины ответа относительно присоединения к ПДЧ на Бухарестском саммите не будет.

В интервью изданию „Газета по-украински” он выразил мнение, что возможны три варианта развития событий. Первый — Украина присоединится к ПДЧ во время саммита. Второй — принципиальное решение относительно этого примут, но именно присоединение произойдет в этом году позже. Третий — решение перенесут на следующий саммит НАТО.

Эксперт заметил, что присоединение к этому плану в любом случае не является гарантией вступления в НАТО. „Но в то же время после интенсифицированного диалога формат ПДЧ эквивалентен кандидатству на вступление. Этот этап проходят страны, стремящиеся стать членами НАТО в будущем”, - сказал В.ЧАЛЫЙ.

По его словам, ко вступлению в Альянс Украина сегодня не готова. Хотя в некоторых военных аспектах подготовлена больше, чем страны-кандидаты или даже члены НАТО. „Но что касается уровня коррупции, верховенства права, социальной и экономической сфер — здесь мы к стандартам НАТО пока еще не дотягиваем. И у многих повышать эти стандарты желания нет. Проще же дерибанить землю или наживаться на бюджетных средствах”, - сказал он.

В.ЧАЛЫЙ также рассказал, что не суть важно, сколько страна будет выполнять ПДЧ — месяц или год. Важно, что так страна подчеркивает необратимость евроатлантического курса страны, ее внешнеполитические приоритеты. „К тому же ПДЧ дисциплинирует власть в выполнении ею обязательств перед обществом”, - отметил эксперт.