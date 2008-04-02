Яценюк летит в Москву

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК 2-3 апреля посетит с официальным визитом Российскую Федерацию.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины, программой визита запланированы встречи спикера украинского парламента с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ и с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВИМ.

А.ЯЦЕНЮК примет участие в работе тридцатого пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Запланированы встречи председателя Верховной Рады Украины с председателем Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Вадимом ПОПОВЫМ, с председателем парламента Республики Молдова Марианом ЛУПУ, с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики АСАДОВЫМ Октай Сабир оглы, с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луисом Мария де ПУЧ, с председателем ПА ОБСЕ Йораном ЛЕННМАРКЕРОМ.