Модель, после звонка которой нардеп Кива начал ласкать себя прямо в Раде, дала первый комментарий СМИ (фото, видео)

По словам девушки, ее контрактная информация находится в публичном доступе, поэтому Кива и смог ей позвонить.

Модель и организатор публичных мероприятий Юлия Панкратова из Одессы заявила, что лично не знакома с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой, после звонка которой он начал ласкать свои половые органы прямо в зале Верховной Рады.

В комментарии "Вестям" девушка рассказала, что она - человек публичный. Юлия предполагает, что Кива, возможно, хотел помочь с благотворительной стороны.

"Мы помогаем детям, детским домам. Личного общения с Кивой у меня никогда не было", - утверждает Панкратова.

"Когда он мне позвонил, я понятия не имела, кто мне звонит. Я не взяла трубку и вся эта ситуация для меня шоковая. И совершенно непонятно, зачем приписывать с ним со мной какие-то отношения", - выразила возмущение девушка.

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Она недоумевает, зачем журналисты сразу же приписали ей какие-то отношения с нардепом.

"Раздули, что у меня нет пары и отношений, что на самом деле не является действительностью. Моя контактная информация есть на визитках. Я публичный человек", – пожаловалась модель.

Юлия рассказала, что после того, как видео с рукоблудием Кивы после звонка ей разлетелось в СМИ, ей писали из всяких телеканалов, и из итальянских издательств, и из Германии, но она не брала трубку.

Напомним, утром 2 октября нардеп Кива пытался скрыть от журналистов свою переписку, стоя близ трибуны парламента. Но представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, которая подписана у Кивы в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно теребить штаны в районе ширинки. Создается впечатление, что он ласкает свои половые органы. Затем Кива зачем-то приподнял штанины и подтянул носки.