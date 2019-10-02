В Раде хотят услышать позицию Зеленского по «формуле Штайнмайера»

Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» настаивают на заслушивании сегодня в Верховной Раде министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Три фракции Верховной Рады просят президента Украины Владимира Зеленского обнародовать свою позицию по так называемой «формуле Штайнмайера».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции «Голос» Сергей Рахманин на заседании парламента заявил, что возглавляемая им фракция, а также «Европейская солидарность» и «Батькивщина» обращаются к главе государства «лично непосредственно донести до депутатского корпуса и к общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации ... временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».

Он также отметил, что есть согласованная позиция фракции «Голос» и «Европейская солидарность» о том, что «мы требуем сегодня на 16 часов прийти в Верховную Раду министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и руководителя Генерального штаба Руслана Хомчака с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти по конкретным действиям, происходящим на востоке Украины».

В ответ председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что как и в парламенте, так и в министерствах есть свой план работы. По его словам, он передаст обращение депутатов фракций, а уже исходя из возможности как парламента, так и министров, сделает все для согласования планов по их возможности прийти в парламент и отчитаться перед депутатами.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо Сайдика, которое согласует так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Существующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, новый закон будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

"Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".