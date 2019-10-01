Возле Офиса президента жгли файера и призвали создать "штаб сопротивления капитуляции"

Акция против согласования Украиной текста "формулы Штайнмайера" завершилась спокойно, без провокаций.

У здания Офиса президента националисты жгли файеры и призывали создавать «штаб сопротивления капитуляции» в связи с согласованием Украиной "формулы Штайнмайера".

Как передает корреспондент УНИАН, митинг политических партий "ВО "Свобода" и Национальный корпус, а также Национальных дружин и других националистических организаций длился около 1,5 часа.

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В частности, они скандировали: "Нет - капитуляции" и заявляли о несогласии с согласованием украинской стороной так называемой "формулы Штайнмайера", поскольку, по их мнению, это приведет к легитимизации контролируемых Россией боевиков и сдаче украинской территории.

Во время выступления лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что активисты должны переходить к долгосрочной акции протеста против воплощения "формулы Штайнмайера". "Если это не будет понятным, то надо быть готовыми быстро перейти к гражданскому неповиновению. У нас есть методы, как сломать их и заставить отказаться от так называемого «Минска»", - заявил Белецкий.

"Мы должны создать тот самый штаб сопротивления капитуляции. Мы должны выработать план, должны не только собираться под флагами, а бороться каждый день по всем областям, по улицам наших городов и сел", - отметил Билецкий.

В завершение митинга около 15 активистов зажгли файеры. Акция завершилась спокойно, без провокаций.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна "красная линии". Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.