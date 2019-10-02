"Паспорт в ЕС – не угроза": экс-глава Закарпатья высказался о двойном гражданстве в Украине

Экс-чиновник считает, что двойное гражданство – это "новые возможности для Украины".

Украина должна разрешить своим гражданам иметь второй паспорт, если речь идет о гражданстве любой из стран Евросоюза, а не России.

Такое мнение высказал бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, двойное гражданство – это "новые возможности для Украины", передает «Обозреватель».

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"Если Украина выбрала путь в НАТО и вступление в Евросоюз, и не может привести нас в ЕС, не мешайте человеку делать это индивидуально. Европейский Союз не раздает паспорта, как некоторые думают, налево и направо", – отметил экс-глава ОГА .

Москаль уточнил, что в вопросе двойного гражданства он имеет в виду именно "страны Европейского Союза, а не Беларусь, Россию, Казахстан и др.", поскольку данный вектор записан в Конституции.

"Мы российское не можем позволить, потому что Россия является сегодня для нас агрессором. Мы берем паспорт гражданина России и тоже становимся агрессором", – пояснил он.

"Паспорт – это не угроза, если ты член Европейского Союза. На паспорте любой страны сначала пишут Европейский Союз, а внизу пишется, какая страна. Во-первых, ты член и гражданин ЕС. В Евросоюзе заграничный паспорт как таковой не нужен. Есть внутренняя карточка, как у нас сейчас дают карточку вместо паспорта, с этой картой в 28 стран, включая Англию, едешь спокойно и никакого загранпаспорта не надо", – пояснил Москаль.