Порошенко не явился для допроса на детекторе лжи

В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз сообщили, что экс-президент был заблаговременно уведомлен о запланированном прохождении экспертизы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пока не появился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения экспертизы с применением полиграфа в рамках расследования дела по поводу купли-продажи телеканала «Прямой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заведующий отделом психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Юрий Ирхин сообщил журналистам в Киеве.

По словам Ирхина, на 10:00 была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко с применением полиграфа, однако он до сих пор не появился.

Читайте такжеЭкс-президент Украины с женой посетили Гонтареву в больнице и сделали ей уникальный подарок (фото)

«Постановлением следователя судьи Печерского районного суда была назначена судебно-психологическая экспертиза Порошенко Петра Алексеевича с применением компьютерного полиграфа. Сейчас мы готовы к проведению. Ждем, экспертиза не отменяется, если Петр Алексеевич найдет возможность и приедет, то мы экспертизу проведем. Сейчас есть единственная преграда – то, что Петр Алексеевич пока не прибыл», - сказал эксперт.

По его словам, Порошенко был заблаговременно уведомлен о запланированном прохождении экспертизы.

«Есть официальный порядок уведомления – мы задаем ходатайство следователю на прибытие. Есть официальное письмо с определением четкого времени. Первое время, которое было определено, - это сегодня, 1 октября, на 10:00», - отметил он.

В то же время Ирхин добавил, что допросы на полиграфе не должны проводиться публично.

«Судебно-психологическая экспертиза не предусматривает исследований в прямом эфире. Прямой эфир – это телевизионное шоу. В рамках судебной психологической экспертизы такое нельзя делать», - добавил Ирхин.

Как сообщал УНИАН, 13 августа в пресс-службе Госбюро расследований заявили, что Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на допрос Порошенко с применением полиграфа.

Такое разрешение суд предоставил в рамках расследования производства относительно вероятного уклонения экс-президентом от уплаты налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР как свидетель в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой". После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти допрос на полиграфе в эфире телеканала "Прямой".