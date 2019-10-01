Зеленский встретился с Томом Крузом: поговорили о преимуществах съемок фильмов в Украине (фото)

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз заинтересовался украинским локациями для съемок своего нового кино.

Президент Владимир Зеленский сообщил всемирно известному американскому актеру, кинорежиссеру и продюсеру Тому Крузу о преимуществах съемок фильмов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Круз прибыл в Киев по приглашению Зеленского. Зеленский и Круз встретились в Офисе президента вечером 30 сентября.

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Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

Президент Украины, со своей стороны, рассказал гостю о собственном опыте работы в кино.

Также Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсации иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей.

Напомним, 30 сентября Тома Круза заметили в киевском метро.