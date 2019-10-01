Миссия выполнена: Том Круз спустился в киевское метро (видео)

В сети предполагают, что актер прилетел в Украину на съемки седьмой части культового боевика «Миссия невыполнима».

Известный голливудский актер Том Круз приехал в Киев, где его заметили в на станции метрополитена «Золотые ворота».

Об этом во вторник, 1 октября, сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер. Мы уважаем приватность законопослушных пассажиров, оплативших проезд, поэтому извините, но без фото", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий опубликовал видео, на котором Круз снят на станции метро «Золотые ворота».

По данным "Страны", Том спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". После актер снова поднялся наверх.

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В сети уже шутят над появлением известно актера в киевской подземке:

«Что, даже и не скулил, зачем вы убрали жетоны, черти?»;

«Ну все. Завтра поклонницы будут требовать у вас установить мемориальную табличку "Здесь был Том Круз"»;

«Это он сниматься будет в рекламе новых проездных в метро?»;

«Вскоре во всех кинотеатрах страны! «Итан Хант на страже e-билета»;

«Он без жетона, под турникетом прошел»;

«Наглая ложь! Его пропустил дежурный».

Были также предположения, что актер прилетел в Украину на съемки седьмой части культового боевика «Миссия невыполнима».