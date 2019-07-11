Зеленский: не позволим навязывать нам какие-либо планы так называемой федерализации

По словам президента, Украина и Молдова объединенные одним общим желанием – чтобы на их территориях не было российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости навязывания планов по так называемой федерализации Украины и Молдовы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время совместной с премьер-министром Республики Молдова Майей Санду пресс-конференции в Киеве.

«Я заверил госпожу Санду, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию», - заявил он.

По словам президента, Украина и Молдова объединены одним общим желанием - чтобы на их территориях не было российских войск.

«Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации. Что касается защиты суверенитета наших государств и безопасности в регионе - наши позиции были едины», - подчеркнул глава государства.

Напомним, в прошлом году Путин заявил, что федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить "украинскую проблему".