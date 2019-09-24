"Мы ко всему готовы": Зеленский рассказал, чего ожидает от предстоящей встречи с Трампом (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он сказал в комментарии hromadske в Нью-Йорке.
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«У нас независимая страна. Мы ко всему готовы. Мы ожидаем поддержки, нам не нужна просто помощь, мы и так сильное государство. Хочется, чтобы просто США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и с войной. Мне кажется, что все так и есть, и все к тому идет. Я думаю, что у нас встреча будет очень теплая», — сказал глава украинского государства.
Зеленский добавил, что перед встречей с Трампом у него еще 10 встреч с лидерами других стран.
Ожидается, что Трамп и Зеленский встретятся 25 сентября 2019-го, это будет их первая встреча.