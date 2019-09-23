Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года – ГБР

В ГБР подтвердили, что уголовное производство открыто по заявлению Портнова.

Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

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«Действительно, есть уголовное производство, которое зарегистрировано на основании заявления Андрея Портнова. Но это не есть производство против Парубия, это производство зарегистрировано на основании заявления Портнова. В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в этом заявлении», - сказала она.

Иванова добавила, что не может сказать, будет ли вызван Парубий на допрос. «Сейчас проверяется информация, изложенная в заявлении Портнова», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, экс-председатель ВР, народный депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство против него. «ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет «массовыми беспорядками», - написал Парубий в Facebook.

«Отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в частности, и в Одессе - здесь уже однозначно классифицируется, как «факт создания и координирования Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы», - отметил он.

В свою очередь экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов утверждал, что ГБР открыло уголовное производство против Парубия по его заявлению.

«Парубий возмутился у себя на странице, что против него начато уголовное производство относительно событий "массовой казни" в Одессе 2 мая 2014 года. С этим заявлением я обратился в правоохранительные органы еще месяц назад», - отметил Портнов.