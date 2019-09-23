ГБР открыло дело против Парубия из-за событий 2 мая 2014 в Одессе (документ)

Дело касается событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Экс-председатель Верховной Рады, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий заявляет, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против него.

Об этом говорится в заметке на странице Парубия в Facebook.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014-го. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками", - подчеркнул Парубий.

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Он отметил, что его "удивило" то, что в тексте "не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан", "Революция Достоинства", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной", о "преступном противодействии государственной политике реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией" и т.д.».

Однако, по мнению Парубия, "это уже достаточно определенно прочитывается между строк".

"Но отчаянное противодействие украинской власти и гражданского общества гибридному захвату путинской Россией всего нашего юго-востока - восьми украинских областей, через захват власти пророссийскими силами в областных центрах, в том числе и в Одессе, - здесь уже классифицируется однозначно, как "факт создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории Одессы".

Парубий отметил, что "как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины".

К своему сообщению он добавил фото документа от ГБР, датированное 16 сентября.