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"Слуга народа" на сессии в Раде планировал застолье с водкой и шашлыками (фото)

19:47, 21 сентября 2019
Политика
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Кроме алкоголя и мясной закуски, депутат просил собеседника по переписке запастись "помидорами и хлебушком"/ Facebook Сергея Литвиненко

Читайте также"А кто вы такая?": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос (видео)Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко, которого ранее уличили в «кнопкодавстве», во время заседания сессии Верховной Рады 20 сентября планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками.

Фото переписки народного избранника опубликовала Страна.

«Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (водка – ред.), – написал он. – Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может».

В разгар рабочего дня нардеп планировал пятничный вечер / strana.ua

Как ранее сообщал УНИАН, в «Слуге народа» извинились за «кнопкодавство» и отказались от зарплаты за сентябрь.

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Теги: #Слуга народа