"Слуга народа" на сессии в Раде планировал застолье с водкой и шашлыками (фото)
19:47, 21 сентября 2019Политика
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Попавшую в объектив фотокамеры переписку депутат вел в сессионном зале парламента 20 сентября.
Кроме алкоголя и мясной закуски, депутат просил собеседника по переписке запастись "помидорами и хлебушком"/ Facebook Сергея Литвиненко
Читайте также"А кто вы такая?": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос (видео)Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко, которого ранее уличили в «кнопкодавстве», во время заседания сессии Верховной Рады 20 сентября планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками.
Фото переписки народного избранника опубликовала Страна.
«Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (водка – ред.), – написал он. – Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может».
В разгар рабочего дня нардеп планировал пятничный вечер / strana.ua
Как ранее сообщал УНИАН, в «Слуге народа» извинились за «кнопкодавство» и отказались от зарплаты за сентябрь.
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