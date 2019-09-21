"Слуга народа" на сессии в Раде планировал застолье с водкой и шашлыками (фото)

Попавшую в объектив фотокамеры переписку депутат вел в сессионном зале парламента 20 сентября.

Читайте также"А кто вы такая?": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке за вопрос (видео)Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко, которого ранее уличили в «кнопкодавстве», во время заседания сессии Верховной Рады 20 сентября планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками.

Фото переписки народного избранника опубликовала Страна.

«Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (водка – ред.), – написал он. – Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может».

Как ранее сообщал УНИАН, в «Слуге народа» извинились за «кнопкодавство» и отказались от зарплаты за сентябрь.