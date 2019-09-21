Гончаренко заявил, что на сессию ПАСЕ поедут представители "старой делегации"

По мнению нардепа, если Украина не подает новый состав делегации, то действующим остается старый.

Представители старой делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, которые вошли в новый состав делегации, намерены принять участие в осенней сессии ПАСЕ.

Об этом народный депутат от «Европейской солидарности», член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко написал в Facebook.

Читайте такжеЯгланд блокировал инициативу Украины компенсировать взносы РФ в ПАСЕ – Кулеба«Украина не подаёт свой новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября. Таким образом действующим остаётся старый состав делегации. Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций», - заявил Гончаренко.

По его словам, интересы Украины надо отстаивать.

«Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция», - подчеркнул Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Главой делегации стала народный депутат от «Слуги народа» Ясько, ее первым заместителем избрали депутата от «Батькивщины» Сергея Соболева.

Читайте такжеРешение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным - ВолкерОсенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

Сегодня, 21 сентября, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не будет принимать участия в осенней сессии ПАСЕ.

«… Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ», - сообщил он.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

1 июля Комитет Верховной Рады (VIII созыва) по иностранным делам поддержал решение о приостановке участия украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий, касающихся заложников и прекращения преследования крымских татар.