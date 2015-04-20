Порошенко похвалил армию за борьбу с коррупцией и агентами ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Петр Порошенко во время брифинга после открытия украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан-2015" - в Международном центре миротворчества и безопасности Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский полигон во Львовской области).

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Глава государства отметил, что ранее страны НАТО не были готовы сотрудничать с украинской армией из-за коррупции, утечки информации в Россию и засилья агентов ФСБ.

«Наша армия возрождается как феникс из пепла. Есть большая разница: украинская армия 8 месяцев назад и теперь в сотрудничестве с международными армиями. Не шли на сотрудничество из-за коррумпированности армии. Одной из причин была утечка информации. Провели очистку армии и после этого наладилось сотрудничество. Сейчас ситуация в корне изменилась», - сказал Порошенко.

Также он отметил, что за это время армия коренным образом изменилась в том числе «с помощью волонтерского десанта, решительных действий нового руководства Минобороны и Генерального штаба».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, после Яворовского полигона Порошенко вылетел из львовского аэродрома, завершив рабочий визит на Львовщину.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информированный источник, ранее в программе пребывания президента во Львовской области планировались также посещение одной из шахт ГП «Львовуголь» и презентация программы развития угольной отрасли; посещение Львовского государственного университета внутренних дел и участие в презентации реформы патрульно-постовой службы МВД Украины; ознакомление с производственными мощностями ПАО «Концерн-Электрон».