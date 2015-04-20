Россия не пойдет войной на страну-члена НАТО, но от давления не откажется – генерал США

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание The Telegraph.

Командир армии США в Европе предупредил, что НАТО должно сохранять единство перед лицом реальной угрозы со стороны России.

"Это не предположение. Существует угроза со стороны России", - заявил Ходжес. "Когда посол России в Дании угрожает, что страна станет ядерной мишенью, если поучаствует в любой программе противоракетной обороны. И когда вы наблюдаете за тем, как самолеты России летают без транспондеров в непосредственной близости от гражданских самолетов, это - не профессиональные действия", - сказал он.

Ходжес также напомнил о недавнем решении России о выведении "Искандеров" из Калининградской области. "Я не думаю, что военная конфронтация неизбежна. Но вы должны быть готовы в военном плане, чтобы обеспечить эффективную дипломатию", - сказал он.

"Лучшая страховка против вторжения – это единство членов НАТО", - заявил генерал США. Также Ходжес выразил уверенность в том, что русские не собираются направить свои танки на другую страну-члена альянса. "Они не хотят военной конфронтации с НАТО", - заявил он.

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Генерал США считает, что Россия не будет рисковать и идти "в открытую атаку на члена НАТО" из-за опасения 5 статьи, в соответствии с которой нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всю организацию. Но, как полагает Ходжес, существует опасность того, что Россия будет стремиться оказывать давление на членов НАТО на своих границах с помощью других средств.

"Россия не хочет позволить температуре повыситься до 100 градусов Цельсия, она хочет поддерживать температуру 90 – 95 градусов", - сказал он. По его словам, происходит экономическое давление, нарушение границ. "Есть разные способы поддержания давления. Они (русские – ред.) не хотят осуществлять конкретную атаку, они хотят получить ситуацию, когда все 28 страны-члены НАТО не смогут точно определить, является ли это открытой атакой", - добавил он.