Среди депутатов возник скандал из-за нерезультативного голосования за законопроект о прослушке депутатов

После дискуссии депутаты проголосовали за направление законопроекта на доработку.

Среди народных депутатов возникла дискуссия по поводу нерезультативного голосования относительно законопроекта, которым предусматривается отмена так называемых «поправок Лозового» в УПК и предоставление НАБУ и ГБР права на прослушивание.

Как передает корреспондент УНИАН, скандал начался тогда, когда происходило голосование за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства (№1009).

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Председатель ВР Дмитрий Разумков буквально за несколько секунд перед освещением результатов голосования, которые, как было понятно, будут негативными, остановил голосование, но на табло уже высветилось 196 голосов «за», а для принятия закона необходимо минимум 226.

Одни депутаты объясняли, что во фракции “Слуга народа” не хотят голосовать за закон, которым предусматривается предоставить право НАБУ и ГБР на проведение негласных следственных действий.

Другие заявляли, что якобы законопроект не поддерживается провластной фракцией из-за разрешения на проведение обысков народных депутатов.

В результате депутаты проголосовали за направление законопроекта на доработку.

Как сообщал УНИАН, законопроект предусматривает отмену изменений, внесенных в 2017 году до Уголовного процессуального кодекса Украины, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового». Предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.