Почти 70% украинцев считают, что заседания правительства должны быть открытыми для СМИ

Лишь 17% украинцев поддерживают проведение заседаний Кабмина в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации.

Почти 70% украинцев считают, что заседание правительства должны быть открытыми для СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в сентябре.

«67% опрошенных считают, что заседания Кабинета министров должны проводиться в открытом режиме, с доступом средств массовой информации, только 17% - в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации», - говорится в сообщении.

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*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что заседания правительства будут проходить без участия прессы, с журналистами будет общение по завершении и по результатам работы.