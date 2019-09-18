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Батенко: «Законы надо писать не под конкретного президента, а на десятилетия вперед»

11:47, 18 сентября 2019
Политика
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Тарас Батенко

Такое мнение высказал с трибуны Верховной Рады, сопредседатель депутатской группы «За будущее», председатель партии УКРОП Тарас Батенко. Поэтому депутатская группа «За будущее» отстаивает позицию, что закон об импичменте надо писать не под конкретного президента, а на десятилетия вперед.

«Наряду с законом об импичменте должна быть скорректирована статья 105 Конституции Украины, которая касается полной неприкосновенности президента. Должна быть отменена неприкосновенность должности, а не конкретной фамилии. Не дай Бог, после президента Зеленского придет человек, который захочет узурпировать власть. А в парламенте не будет возможностей применить никаких ограничений, потому что он может быть ручным, и 338 голосов никогда не найдется. Думайте не о первом годе работы парламента, а о последующих десятилетиях. Так требуют наши избиратели», – отметил Тарас Батенко.

Сегодня на сессионном заседании Верховной Рады рассматривалось постановление об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона проекта Закона об особой процедуеу устранения Президента Украины с поста (импичмент). В этом законопроекте, в частности, предусмотрено, что Верховная Рада имеет право принять решение об импичменте, если за проголосует три четверти народных депутатов. Впрочем, голосов для того, чтобы отменить принятый законопроект, не хватило.

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