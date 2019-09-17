В «Голосе» предложили свою кандидатуру на должность члена ЦИК

В партии призывают президента обнародовать предложенные другими политсилами кандидатуры на должности членов ЦИК.

В партии «Голос» предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в сообщении на сайте политической силы.

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«Со стороны партии «Голос» на должность члена Центральной избирательной комиссии предложен Андрей Гевко, эксперт в вопросах избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления», - говорится в заметке.

Отмечается, что Гевко - один из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения «Избирком», а также один из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

В то же время в партии «Голос» призывают президента Украины обнародовать кандидатуры на должности членов ЦИК, которые были предложены депутатскими фракциями.

«На прошлой неделе инициаторы отставки Центризбиркома заявляли о «политической предвзятости» и «недостаточной взвешенности» ЦИК. Партия «Голос» не соглашается с такой формулировкой, и поэтому голосовала против отставки Комиссии», - отметили в «Голосе».

Однако, добавили в политсиле, после решения парламента Центризбирком необходимо сформировать снова. «Поэтому призываем президента подать в ВРУ, в срок, предусмотренный законом, перечень кандидатур, который будет отвечать критериям профессионализма и непредвзятости. Мы настаиваем на максимальной прозрачности при формировании персонального состава ЦИК и требуем заблаговременного объявления кандидатов, что позволит провести анализ их предыдущих действий и заявлений», - отметили в партии.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября парламент принял постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

В постановлении сказано, что в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьей 311 закона «О Центральной избирательной комиссии», и учитывая мотивированное представление президента, Верховная Рада постановляет прекратить досрочно полномочия всего состава ЦИК.

От должностей освобождены члены ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Екатерина Махницкая, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

16 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что уже на этой неделе будет готов полный перечень кандидатур в состав ЦИК.